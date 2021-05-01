В ближайшем будущем не стоит ждать снижения накала в отношениях между США и Россией, эта история будет долгоиграющей. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Павел Рудяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Дмитрий Песков заявил, что враждебные шаги Вашингтона в отношении Москвы и новые санкции затрудняют анализ ситуации для принятия Владимиром Путиным решения по поводу саммита с Джо Байденом.

Эксперт подчеркнул, что предложение о встрече одновременно с новыми санкциями запускалось американцами как технологический прием.

«Год-полтора как минимум будет, потом будет обыгрываться, что, мол, мы с протянутой рукой, мы хотим встречи, а они не хотят. НАТО расширяется, Россия для них — агрессор, который «бряцает оружием», передвигая танки и пушки по своей территории. Думаю, что они сейчас будут по всем своим каналам, официальным и неофициальным, дипломатическим, подавать в Кремль сигнал, что встречаться они будут на их условиях, так что «покорись и приезжай», — считает Рудяков.

По его мнению, это все равно будет использовано против России, будут санкции или нет, будет встреча или нет.

Что касается украинского кризиса, то даже если бы встреча сегодня состоялась, то она ни на что не повлияла бы, потому что слишком отличаются позиции Москвы и Вашингтона, резюмировал политолог.

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