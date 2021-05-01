Для того чтобы улучшить российско-украинские отношения, Украина должна перестать дискриминировать русский язык, переписывать историю и делать агрессивные заявления в адрес России, рассказал в интервью Украина.ру глава ДНР Денис Пушилин

На Украину должно вернуться понимание, что исторические подъемы, развитие и расцвет на территориях, которые сейчас еще входят в состав украинского государства, всегда приходились на периоды, когда она была с Россией, и по-другому быть не может, полагает глава ДНР.

«Должны кануть в Лету антироссийская риторика, потоки лжи, искажение истории и преследование инакомыслия, под которое сегодня подпадают люди, думающие и говорящие по-русски», — сказал Пушилин.

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Ранее Киев обвинил Москву в увеличении военного присутствия в Донбассе, а министры иностранных дел Евросоюза обсудили «военную активность России вокруг Украины».

После этого несколько западных стран заявили, что Россия обязана прокомментировать передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что РФ может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

Кремль не раз заявлял, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересован в том, чтобы Киев преодолел внутренний политический и экономический кризис.