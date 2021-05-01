Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что враждебные шаги Вашингтона в отношении Москвы затрудняют анализ ситуации для принятия Путиным решения по поводу саммита с Байденом.
Эксперт отметил, что сейчас на Украине появились настроения о том, что якобы Путин не будет вступать в Донбасс, пока есть возможность этого саммита, а значит, можно творить всякие провокации.
«Чем, собственно говоря, украинская армия активно и занимается в Донецке, убив очередного мирного жителя. И эта иллюзия опасна, конечно, и я надеюсь, что Россия развеет эти иллюзии в ближайшее время», — подчеркнул Корнилов.
Что касается санкций, добавил политолог, то о них было известно заранее, они никак не связаны с возможным саммитом Путина и Байдена и повлияют только на тех, против кого они введены.
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