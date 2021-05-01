Сами по себе антироссийские санкции вряд ли приведут к отмене личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В это дело может вмешаться целый ряд обстоятельств, например, резкое обострение ситуации на Украине. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Дмитрий Песков заявил, что враждебные шаги Вашингтона в отношении Москвы затрудняют анализ ситуации для принятия Путиным решения по поводу саммита с Байденом.

Эксперт отметил, что сейчас на Украине появились настроения о том, что якобы Путин не будет вступать в Донбасс, пока есть возможность этого саммита, а значит, можно творить всякие провокации.

«Чем, собственно говоря, украинская армия активно и занимается в Донецке, убив очередного мирного жителя. И эта иллюзия опасна, конечно, и я надеюсь, что Россия развеет эти иллюзии в ближайшее время», — подчеркнул Корнилов.

Что касается санкций, добавил политолог, то о них было известно заранее, они никак не связаны с возможным саммитом Путина и Байдена и повлияют только на тех, против кого они введены.

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