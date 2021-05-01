Все, чего хотел добиться Зеленский, это заверений американцев и европейцев о том, что Украина будет постепенно приниматься в НАТО и ЕС, но он не добился этих заявлений, потому что Европа и США боятся давать какие-то гарантии Украине по поводу НАТО, потому что они понимают, что реакция России может быть любой, пояснил эксперт.
«Я не вижу, как война могла бы быть выгодна Америке в том смысле, что у американцев нет ставки на полный разрыв с Россией, на тотальную конфронтацию и устраивание нового украинского конфликта», — указал Акопов.
Россия показала, что она полностью не доверяет Киеву и не может вести переговоры, Киев не хочет вести переговоры с Донбассом, Запад показал, что поддерживает Украину, но не переходит черты, которая будет восприниматься Россией как недопустимая, поэтому ситуация будет успокаиваться, а возможные провокации Украины будут пресекаться самим Западом, добавил политолог.
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