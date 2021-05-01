Деэскалация в Донбассе произойдет сама собой. Более того, непонятно, для чего вообще президент Украины Владимир Зеленский так нагнетал ситуацию, пугая Европу вторжением России. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: Санкции США не должны повлиять на переговоры Путина с Байденом © Facebook, Петр Толстой

«Я не вижу, как война могла бы быть выгодна Америке в том смысле, что у американцев нет ставки на полный разрыв с Россией, на тотальную конфронтацию и устраивание нового украинского конфликта», — указал Акопов.

Россия показала, что она полностью не доверяет Киеву и не может вести переговоры, Киев не хочет вести переговоры с Донбассом, Запад показал, что поддерживает Украину, но не переходит черты, которая будет восприниматься Россией как недопустимая, поэтому ситуация будет успокаиваться, а возможные провокации Украины будут пресекаться самим Западом, добавил политолог.

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