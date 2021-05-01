Сегодня сложились все предпосылки для того, чтобы народные республики Донбасса отказались от участия в Трехсторонней контактной группе. Об этом рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Мухин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Андрей Пургин предложил республикам Донбасса приостановить участие в ТКГ, поскольку на уровне «нормандского формата» с 2019 года не было принято никаких решений.

Все эти шесть лет Киев публично и непублично фактически отказывается исполнить «Минск-2», поэтому предпосылки для выхода ЛДНР из «Минска-2» созданы, это может произойти в любой момент, пояснил эксперт.

«Но следует учитывать, что это единственный документ, который удерживает ЛДНР в составе Украины. Я так понимаю, что Украина решила потерять эти территории окончательно. Но это их решение. При чем здесь Россия или ЛДНР?» — подчеркнул Мухин.

Политолог добавил, что в ближайшее время ситуация в Донбассе останется очень напряженной, а потом будет либо военная эскалация, либо расслабление перед очередным обострением ситуации.

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