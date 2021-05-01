Участники программы «Контакты» отдают ведущему на несколько минут свой телефон, все это время он может делать со смартфоном все, что хочет, транслируя происходящее на экране зрителям.

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Носи усы: украинский певец Дантес призвал бороться за права косматых женщин
© Дантес/Инстаграм
Обычно ведущие шоу читают сообщения, смотрят соцсети, звонят случайно попавшимся контактам с непристойными предложениями, ну и конечно, изучают телефонную книгу. В ней у певицы Седоковой обнаружился номер, подписанный как «Гриша Меладзе».

«О, это третий брат, и он стоит за всем. Они его скрывают», — пошутил ведущий проекта Антон Шастун.

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В конце программы Седокова призналась, что мужчина из телефонной книжки не родственник певца и композитора, а ее подопечный в шоу «Хочу к Меладзе».

Братья Валерий и Константин Меладзе много лет работают в тандеме. Константин пишет песни, которые потом поет Валерий, параллельно с этим мужчины занимаются продюсированием других исполнителей и групп. Самый известный их проект — украинский коллектив «ВИА Гра». В настоящее время оба Меладзе женаты на бывших солистках этой группы.