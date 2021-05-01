Украинская певица Анна Седокова приняла участие в шоу «Контакты», где в телефонной книге ее смартфона обнаружили номер «родственника» братьев Меладзе. Видео на днях появилось на YouTube

Участники программы «Контакты» отдают ведущему на несколько минут свой телефон, все это время он может делать со смартфоном все, что хочет, транслируя происходящее на экране зрителям.

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«О, это третий брат, и он стоит за всем. Они его скрывают», — пошутил ведущий проекта Антон Шастун.

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В конце программы Седокова призналась, что мужчина из телефонной книжки не родственник певца и композитора, а ее подопечный в шоу «Хочу к Меладзе».

Братья Валерий и Константин Меладзе много лет работают в тандеме. Константин пишет песни, которые потом поет Валерий, параллельно с этим мужчины занимаются продюсированием других исполнителей и групп. Самый известный их проект — украинский коллектив «ВИА Гра». В настоящее время оба Меладзе женаты на бывших солистках этой группы.