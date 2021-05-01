США и Запад не могут ввести против России по-настоящему жесткие экономические санкции, потому что в современном мире таких санкций просто не существует. Об этом рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Мухин раскрыл скрытые смыслы послания Путина по Донбассу и Украине © Украина.ру

«Это наносит серьезный репутационный и фактический ущерб мировой экономике, частью которой являются США, Китай и все остальные. Любое подобное действие США будет иметь очень серьезные последствия», — подчеркнул Мухин.

Политолог добавил, что многие страны на данном этапе пытаются перевести расчеты из доллара в национальные или какие-то другие валюты, поскольку США становятся токсичным и опасно агрессивным государством, которое страдает маниакальной депрессией.

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