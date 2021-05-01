Сегодня на Украине разворачивается цивилизационный конфликт, и страны НАТО являются одними из внешних участников этого конфликта. Об этом рассказал киевский публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: Загнать Украину в НАТО — опасный водораздел в большой геополитической игре © Facebook, Игорь Лесев Владимир Зеленский заявил, что НАТО — это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Он также призвал Альянс усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе, которое должно стать «мощным фактором для сдерживания России».

Эксперт пояснил, что власти Украины очень истерично реагируют на словосочетание «гражданская война», поскольку это рушит и без того хрупкую конструкцию, которую сначала выстраивали при Порошенко, а теперь это же самое продолжают при Зеленском.

«Здесь принято говорить «агрессия России», «российско-украинская война», но только не гражданская… И любого, кто употребляет подобное словосочетание, сразу же записывают в агенты Кремля», — указал Лесев.

Поэтому если теоретически Украина когда-то вступит в НАТО, то произойдет не разрешение конфликта, а подавление одной из сторон, заключил собеседник издания.

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