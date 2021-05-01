Тезис о том, что вступление Украины в НАТО сможет решить вооруженный конфликт в Донбассе, как минимум спорный. В НАТО могли бы для эксперимента взять Сомали или Йемен, может, там тогда закончатся внутренние вооруженные конфликты. Об этом рассказал киевский публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: Загнать Украину в НАТО — опасный водораздел в большой геополитической игре © Facebook, Игорь Лесев Владимир Зеленский заявил, что НАТО — это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Он также призвал Альянс усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе, которое должно стать «мощным фактором для сдерживания России».

Эксперт пояснил, что на Украине происходит цивилизационный конфликт и страны НАТО являются одними из внешних участников этого конфликта.

«Поэтому если теоретически Украина когда-то вступит в НАТО, то произойдет не разрешение конфликта, а подавление одной из сторон. То, что произошло, например, в Прибалтике. Всем ведь плевать, что в XXI веке происходит натуральный апартеид в Эстонии и Латвии, где представители русского этноса урезаны во всех базовых правах, включая даже право на гражданство», — подчеркнул Лесев.

Членство в НАТО позволит в Украине задавить пророссийскость внутри страны, но не разрешить в целом цивилизационное противостояние, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.