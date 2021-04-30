2 мая 2014 года группа украинских неонацистов совершила убийство 42 человек в одесском Доме профсоюзов. Это преступление до сих пор не расследовано, виновные не наказаны.
«Кровавая бойня в Одессе и другие преступления национал-радикалов не должны сойти с рук их организаторам и палачам, которые должны получить заслуженное наказание», — подчеркнула Захарова.
Россия вновь призывает Совет Европы, ОБСЕ и другие профильные международные структуры добиваться от Киева проведения честного беспристрастного расследования упомянутых массовых преступлений в полном соответствии с международными обязательствами Украины, добавила она.
Захарова отметила, что Одесса в 2014 году по сути повторила судьбу белорусской Хатыни.
«Вопреки предвыборным обещаниям Владимира Зеленского об обеспечении "неотвратимости ответственности и справедливого законного наказания", виновные в одесской трагедии до сих пор не наказаны, а расследование спущено на тормозах», — констатировала она.
Захарова также отметила, что Совет Европы и ОБСЕ перестали оказывать давление на Украину в связи с отсутствием прогресса в расследовании этого преступления.
Такая пассивность подрывает доверие к этим европейским институтам, заявила она.