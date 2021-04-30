Москва вновь призывает Совет Европы, ОБСЕ и другие международные организации добиваться от Киева проведения беспристрастного расследования событий в Одессе в 2014 году, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости 30 апреля

2 мая 2014 года группа украинских неонацистов совершила убийство 42 человек в одесском Доме профсоюзов. Это преступление до сих пор не расследовано, виновные не наказаны.

«Кровавая бойня в Одессе и другие преступления национал-радикалов не должны сойти с рук их организаторам и палачам, которые должны получить заслуженное наказание», — подчеркнула Захарова.

Горькие уроки «Одесской Хатыни»: Русских убивают, и будут убивать © Агентство "Одесса-медиа" / Агентство "Одесса-медиа" / Перейти в фотобанк

Захарова отметила, что Одесса в 2014 году по сути повторила судьбу белорусской Хатыни.

«Вопреки предвыборным обещаниям Владимира Зеленского об обеспечении "неотвратимости ответственности и справедливого законного наказания", виновные в одесской трагедии до сих пор не наказаны, а расследование спущено на тормозах», — констатировала она.

Захарова также отметила, что Совет Европы и ОБСЕ перестали оказывать давление на Украину в связи с отсутствием прогресса в расследовании этого преступления.

Такая пассивность подрывает доверие к этим европейским институтам, заявила она.