Президент США ранее предложил своему российскому коллеге провести встречу в третьей стране, однако сразу же после этого объявил о вводе новых антироссийских санкций, что вызвало симметричные ответные действия Кремля и сузило возможности для диалога.

«Мы активно обсуждаем этот вопрос, я говорил сегодня утром со своим российским коллегой, российским советником по национальной безопасности. Мы пытаемся согласовать саммит этим летом в третьей стране в Европе, дата и место не определены, но это активно обсуждается», — цитирует Today Салливана.

Пролог к встрече Путина и Байдена: госсекретарь США летит на Украину
Пролог к встрече Путина и Байдена: госсекретарь США летит на Украину
© Twitter, Secretary Antony Blinken
Последний уточнил, что, по мнению Байдена, встреча с Путиным будет полезна для установления лучшего взаимопонимания между странами.

Ранее сообщалось, что федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене. 