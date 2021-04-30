Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден планируют встретиться летом 2021 года одной из европейских стран, сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит американское издание Today 30 апреля

Президент США ранее предложил своему российскому коллеге провести встречу в третьей стране, однако сразу же после этого объявил о вводе новых антироссийских санкций, что вызвало симметричные ответные действия Кремля и сузило возможности для диалога.

«Мы активно обсуждаем этот вопрос, я говорил сегодня утром со своим российским коллегой, российским советником по национальной безопасности. Мы пытаемся согласовать саммит этим летом в третьей стране в Европе, дата и место не определены, но это активно обсуждается», — цитирует Today Салливана.

Пролог к встрече Путина и Байдена: госсекретарь США летит на Украину © Twitter, Secretary Antony Blinken

Ранее сообщалось, что федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене.