Президент США ранее предложил своему российскому коллеге провести встречу в третьей стране, однако сразу же после этого объявил о вводе новых антироссийских санкций, что вызвало симметричные ответные действия Кремля и сузило возможности для диалога.
«Мы активно обсуждаем этот вопрос, я говорил сегодня утром со своим российским коллегой, российским советником по национальной безопасности. Мы пытаемся согласовать саммит этим летом в третьей стране в Европе, дата и место не определены, но это активно обсуждается», — цитирует Today Салливана.
Последний уточнил, что, по мнению Байдена, встреча с Путиным будет полезна для установления лучшего взаимопонимания между странами.
Ранее сообщалось, что федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене.