Администрация США готова в будущем поставлять некоторые виды вооружений Украине в рамках уже существующих договоренностей, но о расширении военного сотрудничества речь не идет, сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит «Интерфакс-Украина» 30 апреля

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки летального оружия на Украину могут привести к очередному обострению в Донбассе.

«Мы готовы действовать в уже действующих рамках. В прошлом мы уже организовывали поставки в Украину… И мы будем готовы в будущем рассматривать ее запросы и поставлять некоторые виды продукции военного назначения», — цитирует агентство Салливана.

Разжигая войну. 300 миллионов долларов от США и летальное оружие для Киева © commons.wikimedia.org/пресс-служба президента Украины

В марте 2021 года пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что администрация Байдена выделит дополнительно $125 млн Украине в рамках нового пакета военной помощи.

По его словам, Вашингтон намерен передавать Киеву летальные вооружения, так как это якобы поможет Украине в конфликте с Россией.