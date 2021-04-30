Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки летального оружия на Украину могут привести к очередному обострению в Донбассе.
«Мы готовы действовать в уже действующих рамках. В прошлом мы уже организовывали поставки в Украину… И мы будем готовы в будущем рассматривать ее запросы и поставлять некоторые виды продукции военного назначения», — цитирует агентство Салливана.
При этом Салливан предупредил, что речь идет не о поставках, которые не укладывались бы в уже активный формат сотрудничества с Украиной в сфере обороны.
В марте 2021 года пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что администрация Байдена выделит дополнительно $125 млн Украине в рамках нового пакета военной помощи.
По его словам, Вашингтон намерен передавать Киеву летальные вооружения, так как это якобы поможет Украине в конфликте с Россией.