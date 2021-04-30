Председатель правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал, что благодаря работе и.о. министра энергетики получил политический опыт, которого у него не было во время работы в госкомпании. Об этом он заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина», обнародованном 30 апреля

Витренко был назначен на пост главы «Нафтогаза» 28 апреля после того, как были обнародованы провальные результаты работы госкомпании за 2020 год.

Предыдущий руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев в июле 2020 года уволил Витренко, занимавшего пост коммерческого директора компании, после чего тот получил пост и.о. главы Минэнерго в правительстве Дениса Шмыгаля.

«Я получил огромный опыт, который сложно было бы получить в другом месте. Я много работал на ответственных должностях, в "Нафтогазе"… А сейчас имею политический опыт и понимаю энергетику более широко, а не только газ», — подчеркнул Витренко.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что Верховная Рада так и не назначила его полноценным министром, что сказалось на эффективности работы ведомства.