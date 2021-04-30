Возможность проведения встречи президентов РФ и США обсудили по телефону секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, сообщает Интерфакс 30 апреля со ссылкой на пресс-службу Совета безопасности РФ

Президент США Джо Байден ранее предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу в третьей стране, однако сразу же после этого объявил о вводе новых антироссийских санкций, что вызвало симметричные ответные действия Кремля и сузило возможности для диалога.

«Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США», — цитирует агентство сообщение Совбеза РФ.

Пролог к встрече Путина и Байдена: госсекретарь США летит на Украину © Twitter, Secretary Antony Blinken

Ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц предложил Путину провести возможную российско-американскую встречу на высшем уровне в Вене.