Президент США Джо Байден ранее предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу в третьей стране, однако сразу же после этого объявил о вводе новых антироссийских санкций, что вызвало симметричные ответные действия Кремля и сузило возможности для диалога.
«Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США», — цитирует агентство сообщение Совбеза РФ.
Также отмечается, что переговоры состоялись по инициативе американской стороны.
Ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц предложил Путину провести возможную российско-американскую встречу на высшем уровне в Вене.