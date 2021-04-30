По инициативе австрийской стороны 30 апреля состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщили в пресс-службе Кремля

Президент США Джо Байден ранее предложил своему российскому коллеге провести встречу в третьей стране, однако сразу же после этого объявил о вводе новых антироссийских санкций, что вызвало симметричные ответные действия Кремля.

«Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность», — сообщили в российском ведомстве.

Пролог к встрече Путина и Байдена: госсекретарь США летит на Украину © Twitter, Secretary Antony Blinken

Также Путин пояснил Курцу подходы России к урегулированию внутриукраинского кризиса с акцентом на необходимость полного и безусловного выполнения киевскими властями Минских соглашений.

Обсуждалась и ситуация вокруг Белоруссии, и вопрос об Алексее Навальном.

Курц также выразил благодарность за ранее переданное приглашение на Петербургский международный экономический форум в июне и подтвердил свое участие в видеоформате в основном пленарном заседании в качестве одного из главных гостей.