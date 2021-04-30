Президент США Джо Байден ранее предложил своему российскому коллеге провести встречу в третьей стране, однако сразу же после этого объявил о вводе новых антироссийских санкций, что вызвало симметричные ответные действия Кремля.
«Федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о ее проведении будет достигнута соответствующая договоренность», — сообщили в российском ведомстве.
По его данным, в ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы российско-австрийских отношений, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также перспективы активизации работы различных механизмов двустороннего сотрудничества.
Также Путин пояснил Курцу подходы России к урегулированию внутриукраинского кризиса с акцентом на необходимость полного и безусловного выполнения киевскими властями Минских соглашений.
Обсуждалась и ситуация вокруг Белоруссии, и вопрос об Алексее Навальном.
Курц также выразил благодарность за ранее переданное приглашение на Петербургский международный экономический форум в июне и подтвердил свое участие в видеоформате в основном пленарном заседании в качестве одного из главных гостей.