Ранее сообщалось, что Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) может инициировать создание совместной с Германией следственной группы для расследования преступлений нацистов.
«По общему правилу создание так называемых совместных следственных групп с Российской Федерацией возможно», — цитирует агентство ответ немецкого ведомства на соответствующий вопрос.
Как уточнили в ФВЮ ФРГ, правовое основание этому закреплено статьей 20 второго дополнительного протокола от 8 ноября 2001 года к Европейской конвенции о правовой помощи по уголовным делам в сочетании с параграфом 61б немецкого закона о международной правовой помощи по уголовным делам.
В рамках такого сотрудничества немецкий орган прокурорского надзора должен вести расследование преступления в Германии, которое одновременно расследуется в России.
Для этого создается совместная следственная группа, проект подобного соглашения должен быть направлен Федеральному ведомству юстиции, рассказал собеседник агентства.
Он не ответил на вопрос, обсуждали ли уже российские и немецкие ведомства возможность такого сотрудничества, отмечает агентство.
На территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) в годы оккупации преднамеренно истреблено более двух миллионов мирных жителей.
Причем далеко не все данные факты были расследованы, не все виновные были установлены и привлечены к суду.