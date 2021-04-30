Федеральное ведомство юстиции (ФВЮ) ФРГ не исключает создание совместной следственной группы с Российской Федерацией по расследованию преступлений нацистов, для этого необходимо, чтобы расследование конкретных правонарушений велось органами как РФ, так и Германии, сообщает РИА Новости 30 апреля со ссылкой на ответ немецкого ведомства

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) может инициировать создание совместной с Германией следственной группы для расследования преступлений нацистов.

«По общему правилу создание так называемых совместных следственных групп с Российской Федерацией возможно», — цитирует агентство ответ немецкого ведомства на соответствующий вопрос.

Как уточнили в ФВЮ ФРГ, правовое основание этому закреплено статьей 20 второго дополнительного протокола от 8 ноября 2001 года к Европейской конвенции о правовой помощи по уголовным делам в сочетании с параграфом 61б немецкого закона о международной правовой помощи по уголовным делам.

Влад Ривлин: «Нацистские преступлений не имеют срока давности, а попытки их оправдать - кощунство» © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Для этого создается совместная следственная группа, проект подобного соглашения должен быть направлен Федеральному ведомству юстиции, рассказал собеседник агентства.

Он не ответил на вопрос, обсуждали ли уже российские и немецкие ведомства возможность такого сотрудничества, отмечает агентство.

На территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) в годы оккупации преднамеренно истреблено более двух миллионов мирных жителей.

Причем далеко не все данные факты были расследованы, не все виновные были установлены и привлечены к суду.