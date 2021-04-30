Афганские подрядчики войск США опасаются, что их жизни окажутся в опасности после вывода американских военных из страны, и надеются получить убежище в другой стране, сообщило информагентство «Интерфакс» 30 апреля

В этот день по меньшей мере 50 подрядчиков собрались на площади в Кабуле и призвали администрацию президента Джо Байдена вывезти их из Афганистана и помочь с убежищем в ЕС или США.

«Этим людям должны дать безопасное убежище. Они заслуживают специальной визы. Это их право», — приводит агентство слова Ширин Ага Джафари, переводчика американских военных в Афганистане.

Собравшиеся показывали письма с угрозами, которые они получили от движения «Талибан»*.

«Какова будет наша судьба? Очевидно, смерть. Мы столкнемся с жесткими условиями, если нас не заберут из страны», — цитирует «Интерфакс» Мохаммеда Арифа Ахмаджая, работавшего с военными США последние 10 лет.

Афганистан уже не нужен США: следующая в очереди – Украина © Master Sgt. Alejandro Licea / Перейти в фотобанк

Ранее американская военная газета Stars and Stripes отмечала, что после вывода войск США из Афганистана в стране останется более 18 тыс. подрядчиков, работавших на военный контингент Штатов.

Вывод американских войск из США стартовал 28 апреля. Администрация Байдена заявляла о начале вывода военных из Афганистана до 1 мая и завершении к 11 сентября.

Предыдущий президент Дональд Трамп договорился с «Талибаном»* о выводе войск уже к 1 мая. Изменение сроков талибы сочли нарушением договоренностей и заявили о готовности к ответным шагам.

*Запрещенная в РФ организация.