«Во сколько вы обычно просыпаетесь? Я в 09:00 утра, как только в комнату попадают лучи солнца», — рассказала модель.
«Эпиляцию-то на кураге можно было сделать», «Силиконовая дыра», «Господи, что с лицом», «Ноги мыть не пробовала?», «Интересный, конечно, рассвет, привет школьной программе», — написали пользователи.
К слову, публикацию девушка выложила 29 апреля, когда рассвет в Киеве пришелся на 5:37 утра.
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Алена Омович — модель из Киева, получившая прозвище «украинская Кардашьян». Часто за излишнюю любовь к пластике и фотошопу девушку еще называют «инопланетянка» и «червь» из фильма «Люди в черном». Однако при всем обилии критики у столичной звезды 1,5 миллиона подписчиков в Instagram.