Украинская Кардашьян, модель из Киева Алена Омович, поразила пользователей, заявив, что рассвет происходит всегда одинаково - в девять утра. Соответствующую публикацию, датированную 29 апреля, можно увидеть в Instagram

«Во сколько вы обычно просыпаетесь? Я в 09:00 утра, как только в комнату попадают лучи солнца», — рассказала модель.

«Эпиляцию-то на кураге можно было сделать», «Силиконовая дыра», «Господи, что с лицом», «Ноги мыть не пробовала?», «Интересный, конечно, рассвет, привет школьной программе», — написали пользователи.

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Алена Омович — модель из Киева, получившая прозвище «украинская Кардашьян». Часто за излишнюю любовь к пластике и фотошопу девушку еще называют «инопланетянка» и «червь» из фильма «Люди в черном». Однако при всем обилии критики у столичной звезды 1,5 миллиона подписчиков в Instagram.