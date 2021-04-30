Рекордно подзадержавшийся на посту главы «Нафтогаза» Андрей Коболев был уволен 28 апреля после семи лет работы на посту и убытков за 2019 год в размере 19 млрд грн на фоне увеличения зарплат руководству компании.
Витренко рассказал, что перед его вступлением в должность Зеленский и Шмыгаль дали ему понять, что такой высокой зарплаты, как у Коболева, ждать не стоит.
«Я хотя и не имею подписанного контракта и каких-то согласованных условий, но это именно тот вопрос, который мне задавали президент и премьер-министр. Я, наверное, открываю какую-то тайну, но они мне прямо сказали, что не будет у меня такой высокой зарплаты в "Нафтогазе"», — сказал Витренко.
По его словам, еще в 2014 году он приходил работать в «Нафтогаз» не ради высокой зарплаты и полтора года работал на четверть ставки.
«Если государство сейчас, исходя из тех обстоятельств, которые являются реальными, говорит мне: "Мы не можем вам платить больше", я понимаю все эти обстоятельства», — заявил Витренко.
Следует отметить, что после первоначальной беззубой реакции на увольнение Коболева Запад консолидированно осудил кадровые перестановки в «Нафтогазе».
Представитель Госдепа США Нед Прайс 29 апреля в Twitter написал, что доверие США к Украине после смены руководства «Нафтогаза» будет зависеть от соблюдения принципов корпоративного управления и добропорядочности в назначении новых людей.
Однако на следующий день он же выразил глубокую озабоченность «недавними манипуляциями кабинета министров Украины существующими правилами, чтобы распустить наблюдательный совет и заменить руководство главной украинской энергетической компании».
Вскоре после этого увольнение Коболева осудила посол Великобритании, пригрозив лишить Украину британских инвестиций, а Евросоюз заявил о подготовке большого заявления, осуждающего отставку украинского чиновника.