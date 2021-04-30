Председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассказал, как президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль вели с ним переговоры о зарплате на посту главы «Нафтогаза». Его слова приводит информагентство «Украинские новости» 30 апреля

Рекордно подзадержавшийся на посту главы «Нафтогаза» Андрей Коболев был уволен 28 апреля после семи лет работы на посту и убытков за 2019 год в размере 19 млрд грн на фоне увеличения зарплат руководству компании.

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«Я хотя и не имею подписанного контракта и каких-то согласованных условий, но это именно тот вопрос, который мне задавали президент и премьер-министр. Я, наверное, открываю какую-то тайну, но они мне прямо сказали, что не будет у меня такой высокой зарплаты в "Нафтогазе"», — сказал Витренко.

По его словам, еще в 2014 году он приходил работать в «Нафтогаз» не ради высокой зарплаты и полтора года работал на четверть ставки.

«Если государство сейчас, исходя из тех обстоятельств, которые являются реальными, говорит мне: "Мы не можем вам платить больше", я понимаю все эти обстоятельства», — заявил Витренко.

Жертвоприношение Витренко. Почему уволили главу «Нафтогаза» Коболева © Пресс-служба ОАО "Газпром" / Пресс-служба ОАО "Газпром" / Перейти в фотобанк

Представитель Госдепа США Нед Прайс 29 апреля в Twitter написал, что доверие США к Украине после смены руководства «Нафтогаза» будет зависеть от соблюдения принципов корпоративного управления и добропорядочности в назначении новых людей.

Однако на следующий день он же выразил глубокую озабоченность «недавними манипуляциями кабинета министров Украины существующими правилами, чтобы распустить наблюдательный совет и заменить руководство главной украинской энергетической компании».

Вскоре после этого увольнение Коболева осудила посол Великобритании, пригрозив лишить Украину британских инвестиций, а Евросоюз заявил о подготовке большого заявления, осуждающего отставку украинского чиновника.