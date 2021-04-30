«Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые проявления глорификации войск Ваффен-СС. Напоминаем, что пропаганда тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, запрещена в Украине», — говорится в сообщении.
Отмечается, что через неделю Украина будет чествовать память миллионов украинцев и представителей других народов, погибших от рук нацистов.
Также в МИД заявили, что власть должна позаботиться о том, чтобы к «любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность Украины».
28 апреля по центру Киева прошли украинские неонацисты. В так называемом «марше вышиванок» в честь дня создания дивизии СС «Галичина» приняли участие около сотни человек.
Марш охраняла столичная полиция. Он был согласован киевской мэрией, которую возглавляет экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко.
Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен осудила радикалов, которые поддерживают идеи дивизии и считают их героями.
Дивизия СС «Галичина» была создана во Львове в 1943 году в основном из украинских националистов.
В мае 2020 года суд в Киеве признал нацистской символику 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина». До этого марши в честь «Галичины» ежегодно проходили во Львове.