МИД Украины осудил марш в Киеве в честь дивизии СС «Галичина». Соответствующий комментарий был обнародован 30 апреля на сайте внешнеполитического ведомства

«Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые проявления глорификации войск Ваффен-СС. Напоминаем, что пропаганда тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, запрещена в Украине», — говорится в сообщении.

Как была создана дивизия СС «Галичина» © regnum.ru

Также в МИД заявили, что власть должна позаботиться о том, чтобы к «любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность Украины».

28 апреля по центру Киева прошли украинские неонацисты. В так называемом «марше вышиванок» в честь дня создания дивизии СС «Галичина» приняли участие около сотни человек.

Марш охраняла столичная полиция. Он был согласован киевской мэрией, которую возглавляет экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко.

Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен осудила радикалов, которые поддерживают идеи дивизии и считают их героями.

Дивизия СС «Галичина» была создана во Львове в 1943 году в основном из украинских националистов.

В мае 2020 года суд в Киеве признал нацистской символику 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина». До этого марши в честь «Галичины» ежегодно проходили во Львове.