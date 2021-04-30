«Действительно, мы серьезно обеспокоены, вскоре мы выступим с более широкой реакцией в форме заявления… На данный момент я могу сказать, что мы серьезно обеспокоены этими последними событиями в «Нафтогазе», — добавил он.
Стано призвал руководство Украины обеспечить управление государственными предприятиями в полном соответствии с принципами корпоративного управления.
Кабинет министров Украины уволил с должности главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, который возглавлял ведомство на протяжении 7 лет и назначил на его место и.о. министра энергетики Юрия Витренко. В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем увольнении из СМИ и заявления об отставке не писал.