Европейский союз серьезно обеспокоен из-за перестановок в руководстве НАК «Нафтогаз Украины» и готовит по этому поводу отдельное заявление. Об этом 30 апреля сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Петер Стано, передает «Европейская правда»

«Действительно, мы серьезно обеспокоены, вскоре мы выступим с более широкой реакцией в форме заявления… На данный момент я могу сказать, что мы серьезно обеспокоены этими последними событиями в «Нафтогазе», — добавил он.

Британский посол осудила увольнение Коболева с поста главы «Нафтогаза» © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Кабинет министров Украины уволил с должности главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, который возглавлял ведомство на протяжении 7 лет и назначил на его место и.о. министра энергетики Юрия Витренко. В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем увольнении из СМИ и заявления об отставке не писал.