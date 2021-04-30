Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель увольняется с должности. Об этом 30 апреля заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии «Бабелю»

«Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ. Сегодня коммуникации инициатив президента для внешних потребителей требуют существенного усиления», — заявил он.

В Офисе президента Украины открестились от слов Мендель об «украинском русском языке» © Юлия Мендель/Фейсбук

По информации издания «Украинская правда», у Мендель были напряженные отношения с первым заместителем председателя Офиса президента Кириллом Тимошенко, который якобы инициировал ее увольнение, когда Офис возглавлял еще Андрей Богдан.

Зеленский назначил Мендель своим пресс-секретарем 3 июня 2019 года. Эту должность она заняла по результатам конкурса, в котором участвовало почти 4 тысячи конкурсантов.

За последнюю неделю произошел ряд громких перестановок во власти. Сначала был уволен глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Вслед за ним должности заместителя генерального директора по управлению активами «Укроборонпрома» лишился Мустафа Найем. Вместо Коболева был назначен бывший и.о. министра энергетики Юрий Витренко, место которого в Кабмине занял Герман Галущенко.