Президент Украины Владимир Зеленский пытается замаскировать то, что содержательные переговоры для него невозможны. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал публицист Анатолий Вассерман

По мнению публициста, украинский народ является неотъемлемой частью русского народа, соответственно, Украина — неотъемлемая часть России.

«Чтобы не показывать народу, что он действует против интересов народа, он будет и впредь выкручиваться, выдумывать разнобезобразные смехотворные предлоги — почему он не хочет общаться с теми или иными людьми, почему он не хочет вести переговоры на те или иные темы», — сказал Вассерман.

При этом, по словам Вассермана, такие предшественники Зеленского, как Леонид Кучма и Виктор Янукович, «были поумнее» и ограничивались символическими конфликтами.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что позиция Киева заключается в том, что никаких переговоров с ДНР и ЛНР «не будет и не может быть вообще, даже в воображаемом пространстве».