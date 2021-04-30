По мнению публициста, украинский народ является неотъемлемой частью русского народа, соответственно, Украина — неотъемлемая часть России.
«Чтобы не показывать народу, что он действует против интересов народа, он будет и впредь выкручиваться, выдумывать разнобезобразные смехотворные предлоги — почему он не хочет общаться с теми или иными людьми, почему он не хочет вести переговоры на те или иные темы», — сказал Вассерман.
При этом, по словам Вассермана, такие предшественники Зеленского, как Леонид Кучма и Виктор Янукович, «были поумнее» и ограничивались символическими конфликтами.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что позиция Киева заключается в том, что никаких переговоров с ДНР и ЛНР «не будет и не может быть вообще, даже в воображаемом пространстве».