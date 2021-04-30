Романтический жест американского лидера был запечатлен на камеру в момент, когда Байден и его жена направлялись к вертолету. На кадрах видно, как первая леди забрала цветок с собой. После этого Байден с супругой поднялись по трапу на борт. Супруги полетели в Джорджию.
В марте сообщалось, что Байден несколько раз споткнулся и упал, пока поднимался по ступеням трапа также перед вылетом в штат Джорджия. В Белом доме причиной падения политика назвали сильный ветер.
78-летний Байден старше своей жены на девять лет. Они поженились в 1977 году.