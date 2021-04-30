Президент США Джо Байден 29 апреля на лужайке возле Белого дома сорвал одуванчик для своей супруги Джилл. Соответствующее видео активно обсуждают в социальных сетях

Романтический жест американского лидера был запечатлен на камеру в момент, когда Байден и его жена направлялись к вертолету. На кадрах видно, как первая леди забрала цветок с собой. После этого Байден с супругой поднялись по трапу на борт. Супруги полетели в Джорджию.

Байден споткнулся и упал на трапе самолета - видео © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

78-летний Байден старше своей жены на девять лет. Они поженились в 1977 году.