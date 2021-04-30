Православная церковь 30 апреля чтит память преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. Святого Зосиму в народе считали покровителем пчеловодства. По обычаю, именно в этот день ульи выносят на пасеки.
Поэтому в этот день, да и в любые другие дни года, не рекомендуется обижать пчел. А чтобы привлечь счастье, нужно съесть немного меда. Согласно народным поверьям, это обеспечит здоровье и удачу на весь год.
В Страстную пятницу православные, как правило, строго постятся, однако правила Великого поста допускают употребление вечером небольшого количества меда.
В этот день также можно собирать целебные растения — считается, что так они максимально проявят свои магические качества.
Кроме того, в этом году Страстная пятница совпала еще с одним из праздников, считающихся языческими, — Вальпургиевой ночью с 30 апреля на 1 мая. По приметам, связанным с этим днем, не стоит долго крутиться перед зеркалом и надевать новую одежду, чтобы не привлекать в жизнь влияние темных сил.