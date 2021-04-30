Страстная пятница в этом году совпадает с днем памяти преподобного Зосимы Соловецкого. Какие приметы связаны в нарроде с этим днем, рассказало 30 апреля издание «Главред»

Украина — виртуальная страна: начинается создание онлайн-музея пчел и меда © РИА Новости, Игорь Агеенко / Перейти в фотобанк

Поэтому в этот день, да и в любые другие дни года, не рекомендуется обижать пчел. А чтобы привлечь счастье, нужно съесть немного меда. Согласно народным поверьям, это обеспечит здоровье и удачу на весь год.

В Страстную пятницу православные, как правило, строго постятся, однако правила Великого поста допускают употребление вечером небольшого количества меда.

В этот день также можно собирать целебные растения — считается, что так они максимально проявят свои магические качества.

Кроме того, в этом году Страстная пятница совпала еще с одним из праздников, считающихся языческими, — Вальпургиевой ночью с 30 апреля на 1 мая. По приметам, связанным с этим днем, не стоит долго крутиться перед зеркалом и надевать новую одежду, чтобы не привлекать в жизнь влияние темных сил.