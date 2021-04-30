Мужчина, который проходил лечение и оставался на ночь в 15-этажном корпусе клинического санатория им. Пирогова в Одессе, был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как ночью в здании произошел пожар. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области

«30 апреля в 00:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении в 15-ти этажном корпусе клинического санатория им. Пирогова по адресу: г. Одесса, ул. Лиманная, 170. По прибытии на место вызова пожарно-спасательных подразделений установлено загорание матраса в комнате на втором этаже на площади 2 квадратных метра», — говорится в сообщении.

В Киеве произошел пожар в доме престарелых © ДСНС Украины/Telegram

Отмечается, что во время пожара мужчина получил ожоги верхних конечностей, туловища и головы. Мужчину с ограниченными возможностями движения в тяжелом состоянии скорая помощь госпитализировала в 10-ю городскую клиническую больницу.

Причиной пожара назвали перегрузку электрического удлинителя.

Это уже не первый случай пожаров в отелях, лечебницах и базах отдыха в Одесской области. В ночь на 17 августа 2019 года в одесской гостинице «Токио Стар» на улице Водопроводной произошел пожар, в результате которого 9 человек погибли, 10 были госпитализированы.

Утром 4 декабря 2020 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, на улице Троицкой, произошел пожар, который тушили почти сутки. В результате пожара, по последним данным, погибли 16 человек, еще 31 человек пострадал.