Парламент Донецкой Народной Республики одобрил закон о национализации имущества банков Украины и прекращении обязательств жителей ДНР перед данными финучреждениями, сообщает РИА Новости 30 апреля

Осенью 2014 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об экономической блокаде ДНР и ЛНР. С территории Народных Республик были выведены все украинские государственные и финансовые учреждения.

«Представляю законопроект "Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины в собственность ДНР. Проект закона предусматривает порядок и последствия обращения в собственность ДНР имущества, находящегося в собственности банков Украины, что позволит использовать указанное имущество в интересах ДНР и ее граждан», — приводит агентство слова депутата Народного совета ДНР Максима Кныша.

Между «радикальной улицей» и Ахметовым: как рождалась и какой могла стать ДНР © РИА Новости, Антон Круглов / Перейти в фотобанк

В частности, документом предусматривается, что требования банков Украины к гражданам по обязательствам, возникшим до 14 ноября 2014 года, признаются недействительными.

«Сделки о передаче прав требования банков Украины третьим лицам являются ничтожными. Прекращаются установленные до вступления в силу законопроекта ограничения прав граждан на движимое имущество по обязательствам перед банками Украины», — уточнил Кныш.

Проект закона был принят депутатами единогласно и вступит в силу после подписания главой ДНР Денисом Пушилиным и публикации документа на сайте Народного совета Республики.