Осенью 2014 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об экономической блокаде ДНР и ЛНР. С территории Народных Республик были выведены все украинские государственные и финансовые учреждения.
«Представляю законопроект "Об обращении имущества, находящегося в собственности банков Украины в собственность ДНР. Проект закона предусматривает порядок и последствия обращения в собственность ДНР имущества, находящегося в собственности банков Украины, что позволит использовать указанное имущество в интересах ДНР и ее граждан», — приводит агентство слова депутата Народного совета ДНР Максима Кныша.
Он отметил, что законопроект направлен на защиту прав и свобод граждан, имевших обязательства перед банками Украины до прекращения их функционирования на территории ДНР.
В частности, документом предусматривается, что требования банков Украины к гражданам по обязательствам, возникшим до 14 ноября 2014 года, признаются недействительными.
«Сделки о передаче прав требования банков Украины третьим лицам являются ничтожными. Прекращаются установленные до вступления в силу законопроекта ограничения прав граждан на движимое имущество по обязательствам перед банками Украины», — уточнил Кныш.
Проект закона был принят депутатами единогласно и вступит в силу после подписания главой ДНР Денисом Пушилиным и публикации документа на сайте Народного совета Республики.