Витренко также отметил, что таких идей нет ни в «Нафтогазе», ни в правительстве, ни в Офисе президента.
«Это полная спекуляция. Идей ни в "Нафтогазе", ни в правительстве не было, у президента не было, ни в Офисе президента не было возобновлять какие-то прямые поставки газа из России», — подчеркнул Витренко.
Ранее «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подписали новый контракт о транзите газа сроком на пять лет, который не содержит положений о прямых закупках российского газа.
При этом, согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, «Нафтогаз Украины» выступает организатором транспортировки газа по территории Украины.
Транзитом газа с 1 января 2020 года занимается новая компания «Оператор ГТС Украины».