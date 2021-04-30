Украина не намерена возобновлять прямые закупки российского газа. Об этом заявил новый глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на брифинге, который транслировался в YouTube 30 апреля

Витренко также отметил, что таких идей нет ни в «Нафтогазе», ни в правительстве, ни в Офисе президента.

«Это полная спекуляция. Идей ни в "Нафтогазе", ни в правительстве не было, у президента не было, ни в Офисе президента не было возобновлять какие-то прямые поставки газа из России», — подчеркнул Витренко.

«Нафтогаз» получил многомиллиардные убытки вместо прибыли © Нафтогаз Украины / Нафтогаз Украины / Перейти в фотобанк

При этом, согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, «Нафтогаз Украины» выступает организатором транспортировки газа по территории Украины.

Транзитом газа с 1 января 2020 года занимается новая компания «Оператор ГТС Украины».