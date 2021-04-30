По его словам, Блинкен едет на Украину для того, чтобы обсудить с правительством темы безопасности, экономики и энергетики.
Он отметил, что Украина ведет с США диалог о возможных форматах взаимодействия в сфере безопасности.
«Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в реформах. Грунт очень хорошо подготовлен. Мы будем иметь предметный разговор с государственным секретарем», — сказал Кулеба.
Ранее сообщалось, что Блинкен посетит Украину с рабочим визитом в мае.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента