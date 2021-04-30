Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 30 апреля в интервью «Радио Свобода»* рассказал о темах, которые будут подняты во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину

Блинкен собрался посетить Украину © Twitter, Secretary Antony Blinken

Он отметил, что Украина ведет с США диалог о возможных форматах взаимодействия в сфере безопасности.

«Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в реформах. Грунт очень хорошо подготовлен. Мы будем иметь предметный разговор с государственным секретарем», — сказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что Блинкен посетит Украину с рабочим визитом в мае.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента