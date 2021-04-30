Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не исключает подготовку новых исков к российскому «Газпрому» в международном арбитраже и антимонопольном органе Евросоюза. Об этом 30 апреля он сообщил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«На этой неделе мы завершаем подготовку к очередному представлению документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации в отношении активов в Крыму. Этот арбитражный процесс продолжается уже несколько лет», — заявил Витренко.

Жертвоприношение Витренко. Почему уволили главу «Нафтогаза» Коболева © Пресс-служба ОАО "Газпром" / Пресс-служба ОАО "Газпром" / Перейти в фотобанк

По его словам, лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов. Поэтому «Нафтогаз» планирует сначала попробовать обсудить эти вопросы с «Газпромом». Также Витренко отметил, что в случае того, что общий язык найден не будет, «Нафтогаз» намерен обратиться к политическому руководству государства для достижения договоренностей на межгосударственном уровне.

Также он сообщил, что Украина продолжит бороться против проекта "Северный поток — 2" и надеется в этом на помощь США и Германии.

Кабинет министров Украины уволил с должности главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, который возглавлял ведомство на протяжении 7 лет и назначил на его место и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем увольнении из СМИ, и заявления об отставке не писал.