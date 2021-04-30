Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс осудила увольнение руководства государственной компании «Нафтогаз» и пригрозила лишить Украину британских инвестиций. Об этом она написала в своем аккаунте в Twitter 30 апреля

Глава правления украинской госкомпании Андрей Коболев был уволен после того, как «Нафтогаз» за 2020 год понес 19 млрд грн убытков вместо запланированной прибыли в 11 млрд. Также Коболев провалил программу по добыче газа на Украине.

«Увольнение руководства «Нафтогаза» вызывает серьезные вопросы. Чтобы убедить потенциальных британских инвесторов прийти на Украину, корпоративное управление на госпредприятиях должно стать более прозрачным и независимым от политического влияния», — заявила Симмонс.

Она ничего не сказала по поводу того, что Коболев своими действиями нанес ущерб Украине в размере порядка 30 млрд грн ($1 млрд) убытков и недополученной прибыли.

Между тем, как отметил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью Украина.ру, эта отставка сильно запоздала, давно было понятно, что Коболев и его окружение работают не на благо Украины.

«Действительно, компания уже с 2015 года находится под внешним контролем, и если увольнять Коболева, то это нужно было делать еще в 2016 году. Опоздали на пять лет», — подчеркнул эксперт.

Жертвоприношение Витренко. Почему уволили главу «Нафтогаза» Коболева © Пресс-служба ОАО "Газпром" / Пресс-служба ОАО "Газпром" / Перейти в фотобанк

Это Петер Ван Дрилл, который занимается финансами компании, и Отто Ватерландер, курирующий рынок газа.

Корольчук назвал удивительным, что набсовет государственной украинской компании, находящейся в ведении правительства, на протяжении семи лет диктовал свои условия Кабмину.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко пытался уволить Коболева, но вынужден был отказаться от этой идеи после недовольства, выраженного Западом.

Первоначально Госдеп безразлично отреагировал на увольнение Коболева: представитель Госдепа США Нед Прайс в Twitter написал, что доверие США к Украине после смены руководства «Нафтогаза» будет зависеть от соблюдения принципов корпоративного управления и добропорядочности в назначении новых людей.

Однако на следующий день он же выразил глубокую озабоченность «недавними манипуляциями кабинета министров Украины существующими правилами, чтобы распустить наблюдательный совет и заменить руководство главной украинской энергетической компании».