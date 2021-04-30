«Нафтогаз Украины» провалил планы по увеличению добычи газа, а также стал убыточной компанией, это необходимо исправить в первую очередь, сказал новоназначенный глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на брифинге в Киеве 30 апреля

Результаты работы госкомпании за 2020 год оказались провальными — убыток в 19 млрд грн вместо запланированных 11 млрд прибыли, кроме того, вопреки планам по росту добычи газа она, наоборот, сокращалась, отметил Витренко.

«Заданием правительства, национальной задачей для национальной акционерной компании является решение этих проблем. Это и увеличение собственной добычи газа в Украине», — заявил Витренко.

Жертвоприношение Витренко. Почему уволили главу «Нафтогаза» Коболева © Пресс-служба ОАО "Газпром" / Пресс-служба ОАО "Газпром" / Перейти в фотобанк Андрея Коболева.

Между тем, как отметил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью изданию Украина.ру, эта отставка сильно запоздала, давно было понятно, что Коболев и его окружение работают не на благо Украины.

«Действительно, компания уже с 2015 года находится под внешним контролем, и если увольнять Коболева, то это нужно было делать еще в 2016 году. Опоздали на пять лет», — подчеркнул эксперт.

По его словам, для полной перезагрузки компании необходимо уволить также всех заместителей Коболева, в первую очередь иностранцев.

«Нафтогаз» раздора: что происходит вокруг крупнейшей госкомпании Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Петер Ван Дрилл, который занимается финансами компании, и Отто Ватерландер, курирующий рынок газа.

Корольчук назвал удивительным, что набсовет государственной украинской компании, находящейся в ведении правительства, на протяжении семи лет диктовал свои условия Кабмину.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко пытался уволить Коболева, но вынужден был отказаться от этой идеи после недовольства, выраженного Западом.

Первоначально Госдеп безразлично отреагировал на увольнение Коболева: представитель Госдепа США Нед Прайс в Twitter написал, что доверие США к Украине после смены руководства «Нафтогаза» будет зависеть от соблюдения принципов корпоративного управления и добропорядочности в назначении новых людей.

Однако на следующий день он же выразил глубокую озабоченность «недавними манипуляциями кабинета министров Украины существующими правилами, чтобы распустить наблюдательный совет и заменить руководство главной украинской энергетической компании».