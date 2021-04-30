«Когда на день рождения дарят уже не конфеты, а пилюли… Здравствуй, 54-летний Филипп!» — такой записью отметил в Instagram свой день рождения сам Киркоров.
На снимке Киркоров вместе с украинской певицей Maruv (Анной Корсун). Она в костюме медсестры и зеленом парике предлагает певцу цветную таблетку. Это обложка совместного трека артистов Komilfo.
«Дорогой мой! С днём рождения! Всегда новый и свежий! Лю тя! Будь здоров и счастлив! Пусть твой нюх, по ветру, всегда будет в курсе», — самой первой написала в комментариях к записи Оля Полякова.
Киркорова и Полякову связывает дружба и давнее сотрудничество в музыкальной сфере.
В ноябре 2020 года артисты вместе выступили в Дубае, затем они выложили записи с флагами России и Украины. За этот пост и концерт Полякову раскритиковали подписчики, на что она ответила, что будет выступать с кем захочет и когда захочет.