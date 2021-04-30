Украинская певица Оля Полякова первой из всех звезд в Instagram 30 апреля отправила поздравление с 54-летием российскому певцу и продюсеру Филиппу Киркорову

«Когда на день рождения дарят уже не конфеты, а пилюли… Здравствуй, 54-летний Филипп!» — такой записью отметил в Instagram свой день рождения сам Киркоров.

На снимке Киркоров вместе с украинской певицей Maruv (Анной Корсун). Она в костюме медсестры и зеленом парике предлагает певцу цветную таблетку. Это обложка совместного трека артистов Komilfo. «Перекрутили»: Лорак открестилась от обвинений Меладзе в домогательстве © Ани Лорак/Инстаграм

«Дорогой мой! С днём рождения! Всегда новый и свежий! Лю тя! Будь здоров и счастлив! Пусть твой нюх, по ветру, всегда будет в курсе», — самой первой написала в комментариях к записи Оля Полякова.

Киркорова и Полякову связывает дружба и давнее сотрудничество в музыкальной сфере.

В ноябре 2020 года артисты вместе выступили в Дубае, затем они выложили записи с флагами России и Украины. За этот пост и концерт Полякову раскритиковали подписчики, на что она ответила, что будет выступать с кем захочет и когда захочет.