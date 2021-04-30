«В Харькове стоит памятник маршалу Жукову. Харьковчане понимают, что это человек, благодаря которому была добыта победа. Сегодня есть разные попытки говорить, что он причастен к определенным вещам, попытки приписать, что его нужно тоже декоммунизировать, снести памятник, переименовать проспект, который у нас есть, маршала Жукова. Но история даст свою оценку», — заявил он.
Кроме того, Терехов заявил, что проспект маршала Жукова, как и памятник, тоже есть и будет в Харькове.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации, приравнявших коммунизм к нацизму. Власти приняли решение переименовать населенные пункты, а также убрать советские памятники из городов и поселков.