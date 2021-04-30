И.о. городского головы Харькова Игорь Терехов заявил, что памятник маршалу Жукову не будет снесен. Об этом 29 апреля он рассказал в эфире ток-шоу «Право на власть»

Одессит: Жуков - герой, а УПА* - убийцы © Скриншот из видео Украина.ру

Кроме того, Терехов заявил, что проспект маршала Жукова, как и памятник, тоже есть и будет в Харькове.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации, приравнявших коммунизм к нацизму. Власти приняли решение переименовать населенные пункты, а также убрать советские памятники из городов и поселков.