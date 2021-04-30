Около 40% мяса на полках украинских магазинов — некачественное или является фальсификатом. Об этом 29 апреля сообщила декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования Лариса Баль-Прилипко, передает obozrevatel.com

На Украине стремительно дорожает мясо: названа причина © СС0, pixabay

«Так, чтобы на нем осталась небольшая ямка. Если мясо сразу же вернется в прежнее положение и ямка выровняется, мясо свежее и не замораживалось. А если ямка останется, такая продукция должна вызывать вопросы», — объяснила Баль-Прилипко.

Несвежее мясо можно определить по запаху. Даже если продукция вымачивалась в различных растворах, полностью перебить запах не удастся. Перед покупкой мясо обязательно нужно понюхать. Если есть любые сторонние и неприятные запахи, его лучше не есть.

Мясо на прилавке должно быть в меру сухим. Если с мяса течет — значит, его замораживали.

«Касательно цвета, это от розового до темно-красного с темным оттенком, в зависимости от того, что это за мясо. Не должно быть сверху белой пленки. Такие пленки — бактерии дрожжей», — сказала эксперт.

По ее словам, не стоит покупать мясо по акциям. Чаще всего срок хранения такой продукции на исходе.