По ее словам, серьезный фальсификат, в котором мясо заменено на более дешевые ингредиенты, вычислить сложно. А вот некачественную продукцию покупатели смогут определить сами. Так, чтобы понять, было ли мясо замороженным, достаточно салфеткой или через упаковку надавить на мясо пальцем.
«Так, чтобы на нем осталась небольшая ямка. Если мясо сразу же вернется в прежнее положение и ямка выровняется, мясо свежее и не замораживалось. А если ямка останется, такая продукция должна вызывать вопросы», — объяснила Баль-Прилипко.
Несвежее мясо можно определить по запаху. Даже если продукция вымачивалась в различных растворах, полностью перебить запах не удастся. Перед покупкой мясо обязательно нужно понюхать. Если есть любые сторонние и неприятные запахи, его лучше не есть.
Мясо на прилавке должно быть в меру сухим. Если с мяса течет — значит, его замораживали.
«Касательно цвета, это от розового до темно-красного с темным оттенком, в зависимости от того, что это за мясо. Не должно быть сверху белой пленки. Такие пленки — бактерии дрожжей», — сказала эксперт.
По ее словам, не стоит покупать мясо по акциям. Чаще всего срок хранения такой продукции на исходе.