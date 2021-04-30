«Министерство иностранных дел обеспокоено проведенным парадом в центре Киева по случаю создания дивизии СС "Галичина"… Мы осуждаем прославление нацистских пособников, которое продолжается, и ожидаем, что украинское правительство безоговорочно осудит все подобные явления и будет предотвращать их повторение», — написал он.
Хаят напомнил, что дивизии Waffen СС были причастны к самым худшим преступлениям во времена холокоста. Он отметил, что борьба с антисемитизмом является важной для всего мирового сообщества.
28 апреля по центру Киева прошли сторонники дивизии СС «Галичина». В так называемом «марше вышиванок» в честь дня создания дивизии СС «Галичина» приняли участие около сотни человек. Марш продолжался около получаса. Его охраняла полиция.
Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен также отрицательно высказалась в адрес радикалов, которые поддерживают идеи дивизии и ассоциируют их с героями. Дивизия СС «Галичина» была создана во Львове в 1943 году в основном из украинских националистов.
Депутат Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский напомнил, что в мае 2020 года суд в Киеве признал нацистской символику 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина».