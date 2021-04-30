МИД Израиля ожидает, что украинское правительство безоговорочно осудит все подобные маршу в честь СС «Галичина» явления и не допустит их повторения. Об этом 29 апреля написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят в Twitter

«Слуги народа» сцепились в прямом эфире из-за дивизии «Галичина» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Хаят напомнил, что дивизии Waffen СС были причастны к самым худшим преступлениям во времена холокоста. Он отметил, что борьба с антисемитизмом является важной для всего мирового сообщества.

28 апреля по центру Киева прошли сторонники дивизии СС «Галичина». В так называемом «марше вышиванок» в честь дня создания дивизии СС «Галичина» приняли участие около сотни человек. Марш продолжался около получаса. Его охраняла полиция.

Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен также отрицательно высказалась в адрес радикалов, которые поддерживают идеи дивизии и ассоциируют их с героями. Дивизия СС «Галичина» была создана во Львове в 1943 году в основном из украинских националистов.

Депутат Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский напомнил, что в мае 2020 года суд в Киеве признал нацистской символику 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина».