Президент Украины Владимир Зеленский боится визита в Россию для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, потому что живет в страхе перед украинскими радикалами, которым это вряд ли понравится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава ДНР Денис Пушилин

Украинские националисты в случае поездки Зеленского в РФ могут расценить это как предательство, поэтому президент Украины публично пытается предложить другие места для диалога, полагает глава ДНР.

«Зеленский не хочет ехать в Москву, несмотря на желанность этой встречи, потому что боится доморощенных националистов», — сказал Пушилин.

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После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.