Украинские националисты в случае поездки Зеленского в РФ могут расценить это как предательство, поэтому президент Украины публично пытается предложить другие места для диалога, полагает глава ДНР.
«Зеленский не хочет ехать в Москву, несмотря на желанность этой встречи, потому что боится доморощенных националистов», — сказал Пушилин.
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Ранее Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.
После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.