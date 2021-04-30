Российские пранк-журналисты Алексей Столяров (Лексус) в роли главы сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова и Владимир Кузнецов (Вован) в роли юриста фонда Навального Ивана Жданова провели видеоконференцию с депутатами Верховной Рады. Видеозапись розыгрыша была обнародована в YouTube 29 апреля

«Все ждут, пока Лукашенко ослабнет». Пранкеры разыграли главу Европарламента от имени Тихановской © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

При этом украинцы постоянно предъявляли собеседнику претензии и обидчиво вспоминали слова Навального, что «Крым — это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?».

Но пранкер объяснил якобы новую стратегию Навального в отношении Крыма на примере мандарина, которая пришла на смену концепции «бутерброда». Он очистил фрукт перед камерой и сказал, что полуостров — он для всех.

В середине дискуссии пранкер предложил всем вместе спеть украинский гимн, и участники видеоконференции дружно его исполнили.

С украинской стороны в переговорах участвовали депутат Рады Святослав Юраш, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, депутат и глава Международного направления партии «Слуга народа» Вадим Галайчук, депутат и глава комитета Рады по иностранным делам Александр Мережко, депутат и глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева, депутат и глава запрещенного в России Меджлиса Мустафа Джемилев, а также депутат и представитель Мирового конгресса украинцев, политический советник Тымиш Мартыненко-Кушлянский.

Позднее в комментарии «Стране» Святослав Юраш рассказал, как на него вышли российские пранкеры.

«Ко мне обратилось посольство Литвы (их пранкеры тоже пранканули) и сказало, что ищут контакт представители команды Навального. Соответственно, я и вступил в коммуникацию. Устроили общение, а в конце оказалось немного по-другому. Такая история. У всех в жизни бывает такой опыт в политике. У нас он произошёл, у эстонцев, у латвийцев и литовцев. Пропели гимн. Мило, правда… Мы потом поняли, что это розыгрыш, но уже было поздно», — сказал Юраш.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязаны спросить разрешения у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.

* Организации, выполняющие в России функции иноагента.