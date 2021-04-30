Сенат США 29 апреля утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, свидетельствуют результаты голосования

Виктория Нуланд: «Звезда майдана» возвращается © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

На этом же заседании сенаторы утвердили кандидатуру 78-летнего Билла Нельсона на пост руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом курировала это направление в Госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. В частности, она запомнилась тем, что во время протестов в Киеве зимой 2014 года приехала на Майдан и предлагала митингующим печенье и хлеб.

В мае 2019 года Нуланд выступила за ужесточение антироссийских санкций. Вскоре после этого она попала в черный список, составленный в ответ на санкции США, ей отказали в российской визе.

В январе президент США Джо Байден предложил назначить Нуланд заместителем госсекретаря США по политическим вопросам. Американский лидер отметил, что она работала при пяти президентах США и девяти госсекретарях и «обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов».