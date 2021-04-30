«Правительство Украины приняло решение о запрете пересечения государственной границы с 00:00 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Индии, или тем, которые находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней», — сказал Ляшко.
По возвращении из Индии все граждане должны пройти самоизоляцию независимо от результатов ПЦР-теста.
По последним данным, в Индии фиксируют около 400 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки. В стране также распространяется мутировавший штамм COVID-19. Всего в Индии заразилось почти 19 млн человек.
На фоне роста заболеваемости в Индии проводится массовая вакцинация. Всего власти страны одобрили три вакцины — местную Covaxin, индийский вариант вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и российскую «Спутник V», поставки которой начнутся до конца апреля, а в мае стартует производство в самой Индии.