Украина со 2 мая перестает пускать в страну прибывающих из Индии. Об этом на брифинге 30 апреля заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

«Правительство Украины приняло решение о запрете пересечения государственной границы с 00:00 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Индии, или тем, которые находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней», — сказал Ляшко.

Коронавирусная трагедия. Что происходит в Индии и грозит ли подобная ситуация Украине © REUTERS, Amit Dave

По последним данным, в Индии фиксируют около 400 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки. В стране также распространяется мутировавший штамм COVID-19. Всего в Индии заразилось почти 19 млн человек.

На фоне роста заболеваемости в Индии проводится массовая вакцинация. Всего власти страны одобрили три вакцины — местную Covaxin, индийский вариант вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и российскую «Спутник V», поставки которой начнутся до конца апреля, а в мае стартует производство в самой Индии.