Мондриевский рассказал, что уже в ближайшее воскресенье, 2 мая, горожанам станет доступна первая очередь парка, где можно будет увидеть роботизированные фигуры и покататься на аттракционах.
«Позже здесь появятся и животные ледникового периода, а также насекомые-великаны. Киевлян и гостей города будут ожидать разнообразные тематические зоны с тщательно разработанными экспозициями. Динопарк уже побывал в Буковеле, Днепре, Харькове, Виннице и Ровно. Однако в Киеве откроют самый большой! Территория парка составит 1,5 га», — сказал зампредседателя городской администрации.
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По словам Мондриевского, открытие парка динозавров стало возможным благодаря совместным усилиям бизнеса и городских властей.