Заместитель председателя Киевской городской администрации Валентин Мондриевский 29 апреля опубликовал на своей странице в Facebook запись о том, что в Гидропарке Киева совсем скоро откроется самый большой парк динозавров в стране

Жительнице Мелитополя продали фарш с гадкой добавкой © ScreenNameComesHere / flickr

«Позже здесь появятся и животные ледникового периода, а также насекомые-великаны. Киевлян и гостей города будут ожидать разнообразные тематические зоны с тщательно разработанными экспозициями. Динопарк уже побывал в Буковеле, Днепре, Харькове, Виннице и Ровно. Однако в Киеве откроют самый большой! Территория парка составит 1,5 га», — сказал зампредседателя городской администрации.

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По словам Мондриевского, открытие парка динозавров стало возможным благодаря совместным усилиям бизнеса и городских властей.