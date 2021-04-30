Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) составил антирейтинг «Враги прессы – 2021», который возглавил депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Никита Потураев. Об этом 29 апреля сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко у себя в Facebook

В НСЖУ назвали ответственных за нападение на журналистку © Скриншот из видео NewsOne

«Политики или представители бизнеса могут гордиться своей властью и хвастаться доходами, а при этом войти в историю как враги свободы слова и журналистов», — заявил Томиленко.

Также в антирейтинг «врагов прессы» попали мэр Запорожья Владимир Буряк, председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк, которую НСЖУ подозревает в политической зависимости и выборочном применении полномочий, и бизнесмен Павел Фукс, который «пытается обанкротить СМИ, которые публикуют материалы против него».

В список вошел и адвокат Павел Барбул, который «инициировал уголовное производство, в обеспечение которого Печерский суд обязал интернет-провайдеров заблокировать доступ к более чем 12 интернет-сайтам», и депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива «за хамство и угрозы в адрес журналистов».

Отмечается, что решение по списку соответствующих людей одобрили на заседании Секретариата НСЖУ 29 апреля. Антирейтинг приурочен к 3 мая — Всемирному дню свободы слова.