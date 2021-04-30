В Киеве открылся «портал в подземелье»

В украинской столице на автодороге образовалась большая яма. Фото провала опубликовали 29 апреля на Facebook-странице «Киев оперативный»

Утки облюбовали ямы с водой прямо на львовской дороге © СС0, pixabay

Украинцы вынуждены бороться с ямами на дорогах своими силами. Делают они это подчас очень оригинально. Так, в марте в Новомосковске на улице Партизанской одну из самых больших ям накрыли матрасом. В этом месяце запорожские дорожные рабочие засыпали яму на проезжей части слепками зубов из местной стоматологической клиники.