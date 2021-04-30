В Киеве открылся «портал в подземелье»

«Портал в подземелье. На проспекте Правды, 47, в крайнем правом ряду обвалился асфальт. К счастью, в это время там никто не ехал. Кажется, надо больше новых ЖК и ТРЦ — тогда все норм будет», — говорится в посте.
Украинцы вынуждены бороться с ямами на дорогах своими силами. Делают они это подчас очень оригинально. Так, в марте в Новомосковске на улице Партизанской одну из самых больших ям накрыли матрасом. В этом месяце запорожские дорожные рабочие засыпали яму на проезжей части слепками зубов из местной стоматологической клиники.