Утки облюбовали ямы с водой прямо на львовской дороге
Утки облюбовали ямы с водой прямо на львовской дороге
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«Портал в подземелье. На проспекте Правды, 47, в крайнем правом ряду обвалился асфальт. К счастью, в это время там никто не ехал. Кажется, надо больше новых ЖК и ТРЦ — тогда все норм будет», — говорится в посте.

В Киеве открылся «портал в подземелье»

Украинцы вынуждены бороться с ямами на дорогах своими силами. Делают они это подчас очень оригинально. Так, в марте в Новомосковске на улице Партизанской одну из самых больших ям накрыли матрасом. В этом месяце запорожские дорожные рабочие засыпали яму на проезжей части слепками зубов из местной стоматологической клиники.

 