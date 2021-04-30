Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свою фотографию с национальным флагом, которую подкрепил мыслью о том, что цвета украинского флага символизируют свободу и достоинство, и это, по его словам, якобы знают во всем мире. Пост украинский лидер обнародовал вечером 29 апреля в Instagram

Разочаровался и постарел: психологи считали язык тела Зеленского © AP, Efrem Lukatsky

За 13 часов публикация набрала 2841 комментарий. Большинство людей Зеленского не поддержали.

«Хватит уже красиво говорить! Делайте дело! Верните 11 млрд с контрабанды на таможне в бюджет! Очнитесь, Вы президент, а не актер в "Слуге народа"», «Свобода, ну смешно. Это Байден так сказал сказать?», «Свобода… и это говорит человек, который продал землю», «Цвета повышенных цен на коммуналку», «Скоро тебя на этом свободном, красивом флаге вынесут», «Докажите свою свободу и достоинство — остановите войну в Донбассе и верните мир… Надоела эта дешевая клоунада на костях людей!», «Украина превращается в рассадник фашизма. Вот такая скоро будет с нашим флагом ассоциация», — говорится в комментариях.

В среду, 28 апреля, по центру Киева прошли сторонники дивизии СС «Галичина». В так называемом марше вышиванок в честь дня создания дивизии СС «Галичина» приняли участие около сотни человек. Марш продолжался около получаса. Его охраняла полиция. Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен отрицательно высказалась в адрес радикалов, которые поддерживают идеи дивизии и ассоциируют их с героями.

Дивизия СС «Галичина» была создана во Львове в 1943 году в основном из украинских националистов. Депутат Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский напомнил, что в мае 2020 года суд в Киеве признал нацистской символику 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина».