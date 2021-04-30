«В каждом уголке мира, в зависимости от традиций, одни и те же цвета символизируют абсолютно разное. Но все на планете знают, какие цвета символизируют свободу и достоинство. Это — Украина», — написал Зеленский.
За 13 часов публикация набрала 2841 комментарий. Большинство людей Зеленского не поддержали.
«Хватит уже красиво говорить! Делайте дело! Верните 11 млрд с контрабанды на таможне в бюджет! Очнитесь, Вы президент, а не актер в "Слуге народа"», «Свобода, ну смешно. Это Байден так сказал сказать?», «Свобода… и это говорит человек, который продал землю», «Цвета повышенных цен на коммуналку», «Скоро тебя на этом свободном, красивом флаге вынесут», «Докажите свою свободу и достоинство — остановите войну в Донбассе и верните мир… Надоела эта дешевая клоунада на костях людей!», «Украина превращается в рассадник фашизма. Вот такая скоро будет с нашим флагом ассоциация», — говорится в комментариях.
В среду, 28 апреля, по центру Киева прошли сторонники дивизии СС «Галичина». В так называемом марше вышиванок в честь дня создания дивизии СС «Галичина» приняли участие около сотни человек. Марш продолжался около получаса. Его охраняла полиция. Посол Германии на Украине Анка Фельдгузен отрицательно высказалась в адрес радикалов, которые поддерживают идеи дивизии и ассоциируют их с героями.
Дивизия СС «Галичина» была создана во Львове в 1943 году в основном из украинских националистов. Депутат Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский напомнил, что в мае 2020 года суд в Киеве признал нацистской символику 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина».