Депутаты Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Юрий Камельчук и Максим Бужанский устроили 30 апреля разборки в прямом эфире телеканала «Украина 24» из-за дивизии СС «Галичина»

Песков отреагировал на марш в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

«Дивизия "Галичина", по моему мнению, не должна была объединяться ни с фашистами, ни с Советской армией в 1945 году. Сначала были добровольцы, которых намеренно заставили», — сказал он

Бужанский перебил его, за что получил предупреждение от ведущей передачи. Камельчук упрекнул Бужанского и напомнил, что его оппонент лично не был свидетелем этих событий.

«Повторяю еще раз, история пусть остается историей. Добровольцев с Западной Украины, которые в тот момент защищали украинскость, которая осталась только там, следует уважать», — подчеркнул Камельчук.

В ответ Бужанский заявил, что «они защищали Третий рейх».

После этого Камельчук покинул студию.

Украинские националисты провели в среду первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.

Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.