Печерский районный суд Киева оставил под стражей бывшего депутата Верховной Рады Семена Семенченко, подозреваемого в создании частной военной компании (ЧВК). Об этом 29 апреля сообщил его адвокат Владислав Добош, передает «Укринформ»

Семенченко признался в создании ЧВК для военных действий в Сирии © Facebook, НикВести

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании. По данным СБУ, ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. В СБУ отметили, что в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. В Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко.

В конце марта Печерский районный суд Киева арестовал Семенченко на два месяца без права внесения залога.