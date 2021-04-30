США глубоко озабочены решением кабинета министров Украины распустить наблюдательный совет и заменить руководство «Нафтогаза». Об этом 29 апреля заявил представитель госдепартамента Нед Прайс, передает «Интерфакс»

Украинский министр рассказал, почему уволили главу правления «Нафтогаза» Коболева © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Он отметил, что эти действия, по мнению госдепа, демонстрируют пренебрежение честными и прозрачными корпоративными практиками и усложняют процесс реформирования энергетического сектора и улучшения инвестиционного климата страны.

«К сожалению, это всего лишь еще один пример того, как игнорируются современные методы работы, а экономический прогресс Украины, дающийся с трудом, подвергается риску. Мы продолжим поддерживать Украину и укреплять ее институты, но власти Украины должны тоже вносить свой вклад», — отметил представитель госдепартамента.

В среду кабинет министров Украины в рамках общего собрания акционеров «Нафтогаза» признал неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления компании. Кабинет сначала прекратил полномочия всех членов набсовета — как независимых, так и представителей от государства — с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года. Уволив набсовет на двое суток, Кабинет досрочно прекратил полномочия главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, освободив его от должности с 28 апреля, а также избрал и назначил главой компании Юрия Витренко с 29 апреля сроком на один год.

В Кабмине заявили, что на увольнение Коболева повлияли неудовлетворительные финансовые показатели «Нафтогаза» за 2020 год: 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.