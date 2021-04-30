«На волне оголтелой русофобии новая власть продолжает использовать радикалов для взбадривания населения, держит как страшилку для Новороссии. Не случайно украинские боевики то и дело грозят России, оскверняют дипломатические здания, регулярно их ячейки обезвреживают в разных регионах России», — рассказал Брод.
По его словам, радикальные группировки неонацистского толка чувствуют себя на Украине «абсолютно вольготно».
«Они были одной из движущих сил государственного переворота 2014 года, расчищали дорогу для новой власти и расправлялись с неугодными. Затем им дали оседлать патриотическую тему с ложными кумирами, развенчанными Нюрнбергским трибуналом», — пояснил член СПЧ.
Украинские националисты провели в среду первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.
Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.