На волне русофобии новая украинская власть продолжает использовать радикалов для взбадривания населения и устрашения ДНР и ЛНР. Об этом 29 апреля заявил член Совета по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) Александр Брод, комментируя проведение марша в честь создания дивизии СС «Галичина» в Киеве, передает РИА Новости

«Реальность куда сложнее». Эксперт сказал, кому на самом деле служат украинские радикалы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, радикальные группировки неонацистского толка чувствуют себя на Украине «абсолютно вольготно».

«Они были одной из движущих сил государственного переворота 2014 года, расчищали дорогу для новой власти и расправлялись с неугодными. Затем им дали оседлать патриотическую тему с ложными кумирами, развенчанными Нюрнбергским трибуналом», — пояснил член СПЧ.

Украинские националисты провели в среду первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.

Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.