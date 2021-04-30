«Госсекретарь Блинкен сообщил нам, что на следующей неделе посетит Украину», — заявила ведущая телеканала.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве заверял, что администрация президента США Джо Байдена готовится отправить Блинкена на Украину в следующем месяце.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.
Недавно политолог Олег Матвейчев объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский усиливает напряженность в Донбассе для того, чтобы привлечь внимание американского президента.