«Банковский сектор — это еще одно направление, по которому будет работать наша рабочая группа по оценке ущерба. Среди ответчиков будут руководители и владельцы ряда украинских банков, присвоивших себе все вклады и сбережения крымчан, в том числе Коломойский», — сказал Фикс.
Глава рабочей группы подчеркнул, что все причастные к грабежу денег у жителей Крыма должны ответить перед законом и понести наказание.
Накануне стало известно, что рабочая группа обратились к следственным органам РФ с просьбой возбудить уголовное дело против 12 украинских граждан, являющихся организаторами или оправдывающих блокады Крыма. Речь идет о водной, энергетической, продовольственной, транспортной и банковской блокадах.
После вхождения Крыма в состав РФ украинские банки отказались возвращать вклады жителям региона. Наибольшие невыполненные финансовые обязательства остались у «Приватбанка». Обязанность компенсировать потери крымчан, чьи вклады не превышают 700 тысяч рублей, взял на себя Фонд защиты вкладчиков. Власти Крыма для выплат крупных вкладов приняли решение национализировать крымское имущество Коломойского.