Власти Крыма планируют подать иск к украинскому олигарху, бывшему владельцу «Приватбанка» Игорю Коломойскому по возмещению ущерба от ухода из региона украинских банков, забравших сбережения крымчан. Об этом сообщил глава рабочей группы по оценке ущерба, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, передает 30 апреля РИА Новости

Игорь Коломойский: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Глава рабочей группы подчеркнул, что все причастные к грабежу денег у жителей Крыма должны ответить перед законом и понести наказание.

Накануне стало известно, что рабочая группа обратились к следственным органам РФ с просьбой возбудить уголовное дело против 12 украинских граждан, являющихся организаторами или оправдывающих блокады Крыма. Речь идет о водной, энергетической, продовольственной, транспортной и банковской блокадах.

После вхождения Крыма в состав РФ украинские банки отказались возвращать вклады жителям региона. Наибольшие невыполненные финансовые обязательства остались у «Приватбанка». Обязанность компенсировать потери крымчан, чьи вклады не превышают 700 тысяч рублей, взял на себя Фонд защиты вкладчиков. Власти Крыма для выплат крупных вкладов приняли решение национализировать крымское имущество Коломойского.